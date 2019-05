Napoli: Di Maio cancella impegni, domani farà visita a Noemi**

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Domani,a quanto si apprende, Luigi Di Maio sarà a Napoli per fare visita alla piccola Noemi e alla famiglia. Alle 15,30 incontrerà tutte le articolazioni dello Stato che hanno contribuito ad arrestare i due delinquenti. Subito dopo andrà in ospedale, dove vedrà la famiglia e i medici che hanno in cura la bambina. ?Appresa la notizia del risveglio di Noemi, il ministro ha cancellato tutti i programmi che aveva in agenda per andare a dare un abbraccio alla famiglia, mostrargli la vicinanza del governo e ringraziare di persona le forze dell'ordine e i medici per il servizio?, spiegano dallo staff di Di Maio.