Napoli: Fico, ‘si rialza sempre, Stato inflessibile in lotta camorra’

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Volevo esprimere la profonda solidarietà a Gino Sorbillo, alla sua famiglia e a tutte le persone che lavorano in pizzeria per l'atto ignobile subito stanotte. Sono sicuro che le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro straordinario e che i criminali che hanno messo e azionato l'ordigno saranno presto in galera. Sono contento allo stesso tempo che la mia città, Napoli, reagisce sempre con forza". Così il presidente della Camera Roberto Fico, che in un video su Facebook esprime "vicinanza a tutte le persone che ogni giorno subiscono atti intimidatori e devono lavorare in una realtà difficile". "La pizzeria Sorbillo anni fa aveva già subito un attentato incendiario - ricorda - ma oggi quando passo in via dei Tribunali, davanti alla pizzeria, c'è una folla di persone in festa, contenta di entrare e mangiare la pizza, a mezzogiorno la pizzeria Sorbillo è già pienissima. C'è una città che non si arrende, una città che non vuole subire soprusi, che, ogni volta che subisce un torto così profondo e scioccante, si rialza sempre". Napoli, rimarca il presidente, "è piena di persone che lavorano quotidianamente per far sì che sia una città meravigliosa. Dall'altro punto di vista, lo Stato deve essere fermo" e "darsi un termine nella risoluzione della lotta alla camorra: non può una minima parte della città inficiare il lavoro della maggioranza delle persone oneste. Lo Stato su questo deve essere inflessibile, agire e darsi un termine per cui, in un periodo limitato, la camorra deve essere sconfitta e sconfitto ogni tipo di sopruso, a Napoli come in tutte le altre città d'Italia", conclude il presidente della Camera.