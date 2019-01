Napoli: Sibilia vede De Iesu, ‘su Sorbillo parole superflue, servono azioni’

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Otto bombe in provincia di Napoli e quella di stanotte a Gino Sorbillo non possono assolutamente essere ignorate dallo Stato. Ogni parola è superflua, servono azioni concrete. Per questo alle ore 15:30 sarò a Napoli dal Questore Antonio De Iesu per approfondire il fenomeno delle bombe agli esercizi commerciali e insieme discutere delle misure di sicurezza attivate". A dichiararlo è il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Le forze dell'ordine stanno lavorando intensamente in queste ore - prosegue - Nel napoletano ci sono persone perbene, lavoratori onesti, straordinari imprenditori che ogni giorno mettono in atto un'azione di resistenza contro chi semina disordine e terrore. Ed è per tutti coloro i quali resistono con coraggio, senza piegarsi alla logica mafiosa, che dobbiamo garantire giustizia e serenità. Per loro il mio impegno a lavorare, in sinergia con le istituzioni centrali e locali, per ripristinare il senso di legalità".