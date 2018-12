Natale: Milano, quattro concerti in Piazza Lombardia (2)

(AdnKronos) - Giovedì 20 dicembre, 'Un cuore più grande della guerra. Canti degli Alpini', selezione di canti degli Alpini interpretati dal coro Cet - Canti e Tradizione. Venerdì 21 dicembre, 'Omaggio a Enzo Jannacci': Paolo Jannacci propone uno spettacolo di canto e musica che comprende alcuni dei brani del padre Enzo più cari al pubblico e una selezione di suoi brani jazz. L'ingresso ai concerti è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la registrazione su Eventbrite. L'accesso con registrazione sarà a partire dalle 17.15 con documento d'identità. Dopo le 18 non sarà assicurato il posto in sala. Le persone interessate, che non abbiano effettuato la registrazione su Eventbrite, potranno iscriversi in una lista di attesa, presentandosi direttamente il giorno stesso del concerto dalle 17.15 alle 18 alla reception dell'Auditorium Testori. L'ingresso sarà possibile dalle 18 in base alla eventuale disponibilità di posti in sala. mam