Nomen omen, quando il medico si chiama Dottore

Roma, 3 feb (AdnKronos Salute) - Dal dottor Malato al dentista Denti, al dottor Vaccino, fino all'otorino Orecchio. 'Nomen omen' ovvero - come sostenevano gli antichi romani - il destino è scritto nel nome. Un'antica credenza che spesso trova 'conferma' nella corrispondenza tra il cognome che si porta e il lavoro che si svolge. E in questo, la sanità, e in particolare la professione di medico conta un ricco elenco di 'coincidenze'. Analizzando l'elenco anagrafico degli iscritti agli Ordini dei medici provinciali italiani, passato in rassegna dall'Adnkronos Salute, compaiono infatti cognomi quali: Dottore (ben 9 camici bianchi portano questo cognome), Medico (5), Malato o Malattia (11 professionisti), Rosolia (sei dottori si chiamano così), Tumore (1), Colica (7), Vaccino o Vaccini (4), Salute (3), Medicina (1). Tante poi le parti del corpo 'portate' nel cognome: ci sono infatti i dottori Spalla (3 medici), Ginocchio (10), Gola (ben 22 camici bianchi), Naso (30), Orecchio (6 medici si chiamano così, uno dei quali otorinolaringoiatra), Timpano (13), Dente e Denti (in totale 45 medici, due dei quali dentisti), Occhi (9 medici di cui una oculista), Osso (5), Narici (2), Collo (4), Bocca (22 in totale con diversi dentisti e specialisti in otorinolaringoiatria), Reni (6), Vene (2), Braccio (5), Caviglia (22 professionisti tra i quali un ortopedico), Dito (6), Mani e Mano (12). Ci sono poi i dottori Zoppo (4), Frattura (3), Gesso (1), Ago (2), Sciroppo (1), Pinza (1), Raggi (38), Bilancia (8) e Cerotto (1). 'Nomen omen' dunque, ma c'è anche chi nel cognome ha già la prognosi: 11 medici si chiamano infatti Guarisco.