Notizie Flash: 1/a edizione – L’economia (10)

(AdnKronos) - Roma. "I cambiamenti climatici sono un elemento significativo per le migrazioni. L'Ipcc (gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ndr) ci dice che l'aggressione climatica e la desertificazione si sentono di più nei Paesi che hanno la maggiore biodiversità e la maggiore esposizione geografica. Queste due cose sono sintetizzate nel continente africano". Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa a margine dell'inaugurazione a Roma del Centro per il clima e lo sviluppo sostenibile dell'Africa. Per il ministro "non possiamo immaginare di salvaguardare il pianeta se non interveniamo lì in Africa. Perché rovinare la loro splendida cultura a causa dei cambiamenti climatici? Come lo salviamo questo pianeta se non partiamo da quei centri dove la biodiversità è la più alta al mondo?", conclude il ministro.