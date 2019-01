Notizie Flash: 1/a edizione – L’economia (3)

(AdnKronos) - Roma. Gli Ncc manifestano oggi dalle 14 alle 18 davanti al Senato, in Piazza Vidoni, in occasione della discussione al Senato del dl semplificazioni. ''Non si vede via d'uscita - spiega Barbara Galli vicepresidente di Fai-Confcommercio-. Non c'è stata nessuna convocazione dal governo, nè alcuna comunicazione. Abbiamo visto un emendamento al provvedimento che allargare i confini a tutta la Regione per gli Ncc della Sardegna e della Sicilia. Per gli altri restano i problemi dei confini e l'impedimento di circolare nelle zone Ztl. Insomma di fatto ci viene limitata di molto l'operatività e si dà vita in alcune grandi città al monopolio dei taxi''.