Notizie Flash: 1/a edizione – L’economia (5)

(AdnKronos) - Roma. La fiducia dell'industria tedesca sulle esportazioni è nuovamente peggiorata a gennaio. Lo indicano i dati dell''Ifo, l'istituto economico di Monaco di Baviera. Le aspettative nell'industria manifatturiera sono scese a 5,9 punti a gennaio, da 8,7 punti di dicembre. Il nuovo anno è iniziato tra le preoccupazioni per i produttori tedeschi. Il raggio di speranza di dicembre dell'industria automobilistica è scomparso all'inizio dell'anno. Le prospettive sono notevolmente peggiorate. Lo stesso vale per l'industria chimica. Non si prevede quasi nessuna crescita delle esportazioni da altre due industrie chiave: l'industria elettrica e l'ingegneria meccanica. La crescita, invece, è prevista per l'industria alimentare e per i produttori di carta. L'industria farmaceutica si aspetta anche l'aumento delle vendite all'estero.