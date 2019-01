Notizie Flash: 2/a edizione – L’economia (5)

(AdnKronos) - Roma. Il direttore generale del ministero dell'Ambiente, Francesco La Camera, è stato eletto, con 110 voti su 146, oltre due terzi, direttore generale dell'Irena, l'organismo internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti che ha l'importante compito di sostenere e diffondere le energie rinnovabili tra i Paesi aderenti e rappresenta 160 Paesi di tutto il mondo. Ad annunciarlo, in una nota, è il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, nell'esprimere la propria soddisfazione. ?È grande la nostra soddisfazione per questa elezione che ha visto tantissimi Paesi riconoscere il ruolo di leadership dell'Italia nel settore delle energie rinnovabili. I miei complimenti - dice Costa - anche al lavoro di diplomazia e di negoziato strenuo e coriaceo portato avanti dalla Farnesina, dalla rete diplomatica e dal Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano che ha guidato la delegazione italiana all'assemblea generale di Irena?. ?Sapere che sarà un italiano, e in particolar modo il direttore La Camera, a rivestire il ruolo di leader di questo organismo internazionale ci riempie di orgoglio. A Francesco i miei migliori auguri, certo che la sua sarà una voce forte a sostegno delle energie rinnovabili e che Irena rivesta sempre più il ruolo di hub di ricerca e conoscenza per queste fonti fondamentali per la rivoluzione ecologica su cui stiamo lavorando?, conclude Costa.