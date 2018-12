Notizie Flash: 3/a edizione- L’economia (10)

(AdnKronos) - Roma. Nella giornata di oggi presso il Ministero del Lavoro abbiamo sottoscritto l'accordo sindacale di Cassa Integrazione con l'azienda Bekaert fino al 31 dicembre 2019. Abbiamo dato una copertura di reddito con la cassa integrazione per cessazione". Lo annuncia Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim-Cisl. L'incontro è stata "l'occasione per fare una analisi dettagliata delle azioni messe in campo per individuare nuovi soggetti industriali che abbiamo una solidità finanziaria, con un progetto industriale in grado di avere un importante impatto occupazionale in tempi brevi. L'azione di scouting in corso ha coinvolto circa 200 aziende, 30 contatti sviluppati, 26 contatti attualmente attivi. Ci sono state illustrate le 4 più rilevanti tutte relative al settore siderurgico" spiega Uliano indicando che l' interessamento più rilevante è quello di Bmz, società bielorussa con oltre 11.000 occupati, interessata alla produzione filo tubi. "Allo stato attuale il ministero per lo sviluppo economico italiano ha aperto un'interlocuzione con il ministero bielorusso per avere una conclusione positiva nei primi mesi del 2019". Un altro "soggetto siderurgico italiano con circa 450 dipendenti ha espresso il proprio interessamento per la produzione di filo tubo e occuperebbe solo un'area dello stabilimento.