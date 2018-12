Notizie Flash: 3/a edizione- L’economia (7)

(AdnKronos) - Milano- Il Consiglio di amministrazione di Recordati, riunitosi oggi, ha ritenuto "non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 27,55 euro per ciascuna azione ordinaria Recordati portata in adesione all'offerta". E' quanto si legge in una nota del gruppo farmaceutico sul quale il 6 dicembre scorso Rossini Investimenti Spa, veicolo utilizzato dal fondo Cvc Capital Partners per finanziare l'acquisizione di Recordati, ha lanciato un'Opa totalitaria. I consiglieri Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Andrea Recordati si sono astenuti.