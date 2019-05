Nuova Castelli: Illy, ‘con Lactalis gioco di squadra italo-francese’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - L'acquisizione di Nuova Castelli, azienda che distribuisce ed esporta formaggio Dop, tra i quali un campione del made in Italy come il Parmigiano Reggiano, viene salutata positivamente da Andrea Illy, presidente della fondazione Altagamma. "Il sodalizio italo-francese, che esiste da prima ancora della nascita dei due Paesi, è un interscambio" afferma a margine della Consulta strategica di Altagamma alla Camera dei Deputati". "Negli stessi giorni in cui Lactalis compra questa azienda, Fca fa un accordo alla pari con Renault - prosegue - accordo in cui, da una parte c'è un azionista italiano molto forte e dall'altra c'è solamente un azionariato pubblico". Quindi, secondo Illy si tratta "sempre di più un gioco di squadra franco-italiano necessario per innalzare la competitività del nostro Paese e dell'Europa intera. Viviamo in un momento in cui non valgono più le regole del multilateralismo della globalizzazione ma valgono di più quelle dell'unilateralismo. E' una battaglia tra grandi pesi massimi, gli Stati Uniti e la Cina, e nessuno di questi due ha interesse che l'Europa sia forte. Quindi se vogliamo evitare di essere schiacciati - conclude - dobbiamo metterci assieme. Evviva questa storica alleanza tra la Francia e l'Italia".