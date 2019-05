Nuova Pasticceria: acquisisce 100% Offelleria per 900mila euro

Pavia, 17 mag. (Labitalia) - Nuova Pasticceria, tra le più importanti aziende di pasticceria fresca Nord Italia, ha acquisito il 100% di Offelleria di Parona (Le specialità srl), biscottificio di riferimento della Lomellina, in provincia di Pavia, investendo complessivamente nell'operazione di acquisizione e sviluppo 900 mila euro entro il prossimo triennio. "Questa partnership - spiega all'Adnkronos/Labitalia Giovanni Brambilla, amministratore delegato di Nuova Pasticceria - nasce dalla volontà di creare le condizioni ideali per promuovere e accelerare la crescita futura della società in mercati globali sempre più competitivi, costituendo un nuovo gruppo che, operando sul mercato della pasticceria in senso globale, possa diventare un punto di riferimento per il mercato italiano, valorizzando l'italianità e le specificità territoriali della produzione". "E' nostra intenzione - sottolinea - dare continuità alle scelte strategiche adottate dall'azienda nel recente periodo e favorirne l'espansione, con nuovi investimenti innanzitutto di carattere tecnico-produttivo (layout dello stabilimento e macchinari) per un totale di 200 mila euro". "Escludiamo assolutamente licenziamenti - avverte Giovanni Brambilla - in quanto l'azienda è in condizioni finanziarie ottimali. I manager di Nuova Pasticceria affiancheranno gli attuali responsabili di Parona in una logica di integrazione e accrescimento, nel segno della continuità di gestione. Sono, inoltre, previste nuove assunzioni, nello specifico l'inserimento di tre nuovi profili: un plant manager, un capo reparto e un customer service". "Considerato il trend di mercato nel settore - osserva - siamo convinti che continueremo a crescere ed è nostra intenzione attuare tutte le azioni che vadano in tale direzione. Attualmente l'azienda ha un portafoglio prodotti di un biscottificio tipico del territorio della Lomellina (Offelle di Parona, Risin della Lomellina, Krumiri, Baci di dama, ecc)". "La nostra intenzione - aggiunge - è quella di sviluppare una serie di nuove referenze che possano coprire un'intera gamma di biscotteria da the. Gli investimenti in r&d dei prossimi anni saranno importanti".