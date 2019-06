Olimpiadi, Bracco: “Ho provato stessa emozione di Expo 2015”

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Ho seguito con trepidazione la votazione del Cio per le Olimpiadi invernali del 2026, e nell'entusiasmo bipartisan che ha salutato la vittoria italiana ho rivissuto quell'indimenticabile momento quando, a Parigi, il 31 marzo 2008 vincemmo a sorpresa la sfida con Smirne e Milano ottenne l'assegnazione dell'Expo 2015". Lo ha affermato Diana Bracco, che fu Presidente di Expo 2015 e Commissario Generale per il Padiglione Italia. "Quello spirito di Parigi, come mi piace chiamarlo, è ciò che fa la differenza: sono convinta, infatti, che quando siamo uniti, noi Italiani siamo davvero imbattibili. L'alto messaggio del Presidente Mattarella, l'arrivo del Premier Conte a Losanna insieme ai Governatori e ai Sindaci, tutti uniti nonostante le appartenenze politiche diverse, sono stati determinanti nel dare credibilità e forza alla candidatura italiana e all'ottimo dossier che era stato preparato per Milano e Cortina. Complimenti a tutti!", ha aggiunto Diana Bracco.