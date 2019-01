Olimpiadi: comitato promotore, ‘con firma Governo dossier pronto a partire’

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "Con la firma delle garanzie di governo, il dossier per la candidatura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è chiuso e pronto a partire". E' quanto sottolinea una nota del Comitato promotore per la candidatura di Milano-Cortina 2026. "Un contenitore con 40 chiavette e tutti i documenti richiesti ha preso il treno delle 19.23 per Losanna e da domani sarà a disposizione del Presidente del cio Thomas Bach. I giochi olimpici della sostenibilità ecologica e finanziaria, degli impianti al 93% esistenti, degli scenari che solo le montagne dolomitiche sanno offrire, le olimpiadi di nuova generazione in cui la città incontra la montagna e viceversa - continua la nota - sono pronte alla volata che porterà al voto di fine giugno". Con la firma del Governo, "non ci sono solo le due regioni (Lombardia e Veneto), ma un intero paese a sostenere ed alimentare un sogno".