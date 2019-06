Olimpiadi: Fontana, ‘prudenti ma ottimisti per Milano-Cortina’

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - ?Prudenza, perché in questi casi non può essere diversamente, e moderato ottimismo perché siamo consapevoli di poter contare su una proposta di qualità. Una proposta, quella di Milano-Cortina, basata appunto sulla qualità dei nostri luoghi, dei nostri impianti e sul rispetto della sostenibilità ambientale, interpretando al meglio le richieste del Cio?. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Losanna, in Svizzera, dove lunedì si deciderà la sede delle Olimpiadi invernali 2026. "Avete presente il colpo di reni decisivo di Arianna Fontana proprio sulla linea del traguardo? Ecco -ha aggiunto- siamo prontissimi a interpretare quel gesto per regalare all'Italia le Olimpiadi invernali 2026?.