Olimpiadi: Gemme a Cortina, ‘interventi statale Alemagna completati entro 2020’ (2)

(AdnKronos) - Nel corso dell'incontro, in continuità con quanto attuato finora è stata ribadita la particolare attenzione alle attività di cantierizzazione, gestite in stretto coordinamento con la Prefettura, le Forze dell'Ordine e le Amministrazioni Comunali, per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità locale ed evitare la congestione della circolazione soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico. In tale ambito prosegue anche l'installazione di cartellonistica di cantiere con l'obiettivo di informare on-site gli utenti che percorrono la statale. Il Commissario ha poi sottolineato l'importanza della qualità architettonica degli interventi orientati alla sostenibilità e all'integrazione paesaggistica delle opere al fine di tutelare l'identità paesaggistica della vallata. Proseguono inoltre le attività del progetto ?smart mobility Cortina 2021', con l'obiettivo di rendere il viaggio più sicuro, confortevole ed informato non solo per l'evento sportivo, ma nel futuro di residenti e turisti. Nel mese di gennaio è stata approvata la parte 3 del secondo stralcio del Piano. Sono in fase di avvio le procedure di gara di 5 interventi, tra cui la rettifica plano altimetrica e messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità locale a Fortogna, nel comune di Longarone, per un investimento pari a 2,4 milioni di euro e l'allargamento del tornante in corrispondenza del ponte sul torrente Bigontina nell'abitato di Cortina, per un investimento di 2,3 milioni di euro.