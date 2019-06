Olimpiadi: Prc Veneto, oggi non abbiamo nulla da festeggiare (2)

(AdnKronos) - "Il Veneto, la nostra montagna, hanno bisogno di altro piuttosto che di grandi eventi, che lasciano pochi soldi nel territorio, nelle tasche dei soliti noti, e che non risolvono le cause strutturali dell'abbandono delle popolazioni nelle aree marginali, e molto spesso hanno come ricaduta debiti e opere inutili o in seguito scarsamente utilizzate. Lo sport popolare e di massa non ha bisogno di grandi eventi, ha bisogno di interventi pubblici, di politiche di sostegno che lo rendano praticabile e fruibile a tutte e tutti, che sia partecipato, vissuto in prima persona. Oggi non abbiamo niente da festeggiare, ma avremo sicuramente un conto salato da pagare", conclude Rifondazione comunista Veneto.