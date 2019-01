Bormio (So), 1 gen. (AdnKronos) - "Quest'anno per la valle ci sono state due gare incredibili, due vittorie italiane che sono di buon auspicio per l'anno nuovo, di buon auspicio anche per le Olimpiadi che possono arrivare in Lombardia e Veneto. E daremo lezione di organizzazione a tutto il resto del mondo". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a Bormio, in Valtellina.