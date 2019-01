Olimpiadi: Salvini, opportunità straordinaria, Italia ce la farà

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - "In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, soprattutto in bocca al lupo all'Italia perché sarà un'opportunità straordinaria di sport, di gioia, di condivisione, di business, di turismo, di impresa, di commercio, di nuove infrastrutture. Ce l'abbiamo messa e ce la metteremo tutta. Forza Lombardia, forza Veneto, l'Italia ce la farà anche questa volta". Così il vicepremier Matteo Salvini interviene nel giorno in cui è stato presentato il dossier per la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Parole pronunciate da Salvini accanto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video messaggio poi postato su Facebook.