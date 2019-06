Olimpiadi: sindaco Verona, ‘in Arena il sogno olimpico, siamo pronti’

Verona, 24 giu. (AdnKronos) - ?E' un giugno 2019 indimenticabile per Verona. La nostra Arena è di nuovo al centro del mondo e stavolta, con le Olimpiadi invernali 2026, aggiunge persino i cerchi Olimpici al suo medagliere. La felicità per il grande traguardo di oggi è talmente immensa che mi commuove. Nell'anfiteatro romano si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi, così come proposto nella documentazione della candidatura, e per la nostra città è un riconoscimento senza precedenti". Così il sindaco di Verona, Federico Sboarina, commenta l'assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026. "E' un'occasione unica per la quale devo ringraziare, e lo farò presto di persona, il presidente Luca Zaia, che ha saputo fare squadra e coordinare egregiamente le eccellenze venete con quelle lombarde. Olimpiadi Milano-Cortina passando per Verona significa che i nostri territori sono stati il motore di un sogno sportivo che ha contagiato tutto il paese", sottolinea.