Olimpiadi: Zaia, ‘il nostro dossier è vincente, si sta realizzando un sogno’

Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - "Noi siamo assolutamente vincenti sul fronte del dossier e questo lo si è capito anche dalle parole di Morario, che ha incensato il nostro dossier. E siamo stati assolutamente vincenti anche nella presentazione del dossier. Adesso spetta al Cio scegliere". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia al termine della presentazione della candidatura di Milano- Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 a Losanna. "Una presentazione molto friendly, puntuale, non noiosa, non stucchevole, e rispettosa dell'autonomia del Cio, mentre Stoccolma ha tirato anche le orecchie al Cio", ha detto Zaia. "Io l'ho fatto e lo faccio con impegno, anche perché a suo tempo sono partito da solo per questa avventura, l'ho seguita da solo, parlo di Cortina, e oggi si sta realizzando un sogno", ha concluso.