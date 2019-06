Omicidio Meredith: assalto di fotografi e giornalisti per Amanda Knox

Modena, 15 giu. (Adnkronos) - Ressa di fotografi e giornalisti per Amanda Knox a Modena: la 31enne di Seattle è arrivata al Forum Monzani per intervenire al dibattito sul ?processo penale mediatico' al Festival della giustizia penale dove a breve parlerà per la prima volta pubblicamente da quando è tornata in Italia. In questi due giorni da quando Amanda si trova nel nostro Paese infatti non ha concesso alcuna intervista "nella speranza", come ha scritto lei stessa su twitter, che ciò che dirà oggi a Modena "parlerà da sé". Ad accompagnare Knox, condannata in primo grado e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007, ci sono sono il fidanzato Christopher Robinson, la mamma e i suoi legali. Ad organizzare l'incontro con la Knox, che per il suo intervento non avrebbe percepito alcun compenso, sono stati la Camera penale di Modena insieme con l'Italy Innocence Project.