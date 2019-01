“Orgoglio”, Di Battista carica i 5S

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - C'è anche all'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S convocata questa sera da Luigi Di Maio al Palazzo dei gruppi di Montecitorio. L'ex parlamentare M5S - che arrivando ha difeso Luigi Di Maio nella diatriba con la Francia ("le sue parole raccontano la verità") - ha preso la parola davanti ai parlamentari 5 Stelle ed ha caricato le 'truppe' pentastellate. "Ci vuole orgoglio - ha scandito - Qui non si decide niente se non decide il M5S. No a timore reverenziale". "Sono fiero di quello che avete fatto - ha detto Di Battista - Dobbiamo essere pronti perché stiamo toccando interessi anche geopolitici". Poi ha esortato: "Guardate meno possibile i sondaggi, portiamo risultati a casa. Voi avete cambiato la vita alle persone... Con le gaffe e tutti quanti contro abbiamo preso il 32%". E ancora: "Il M5S è battaglia etica, fierezza nelle istituzioni". L'ex parlamentare ha parlato anche del reddito cittadinanza, definendolo "un diritto umano" e attaccando gli esponenti delle opposizioni che stanno promuovendo un referendum per abrogare il provvedimento: "I ridicoli che raccolgono le firme chiudono il loro sarcofago". "Alessandro è tornato e sono felice - le parole di Luigi Di Maio - Abbiamo ricominciato a fare 'danni'. Ora abbiamo l'Ambasciatore chiamato da Macron...".