Orsini (FederlegnoArredo): “Sicilia nona regione per imprese attive filiera”

Catania, 5 giu. (Adnkronos) - "Oggi siamo a Catania per conoscere da vicino le eccellenze del legnoarredo del territorio. La Sicilia è la nona regione in Italia per numero di imprese attive nella filiera, con un fatturato di oltre 370 mln di euro e circa 6300 addetti". Lo ha detto il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, oggi a Catania dove ha incontrato le aziende siciliane. "Abbiamo incontrato gli imprenditori - ha aggiunto- per ascoltare i bisogni di questa terra e farci portavoce delle loro istanze con la politica e le istituzioni. Le piccole e medie imprese siciliane della filiera sono un esempio di eccellenza da continuare a promuovere, in Italia e all'estero". "Federlegno Arredo - ha concluso- nasce proprio per dare più voce ai territori e ai singoli comparti che rappresentano la filiera in quei territori".