Oscar: made in Vicenza gli occhiali viola di Spike Lee

Vicenza, 25 feb. (AdnKronos) - Ieri notte a Los Angeles si è svolta la premiazione degli Oscar, tra i vincitori anche il regista ?Spike Lee? vincitore per ?miglior sceneggiatura non originale del suo film, BlacKkKlansman. Il regista si è presentato completamente vestito di Viola con un occhiale, modello ?Paques?, pure viola, quelli fatti su misura proprio per il regista: infatti Spike Lee ha consegnato un pezzo di stoffa di colore viola del suo vestito nel negozio di Madison Avenue a New York di Puntoottico Humaneyes con quartier generale a Vicenza. Preso spunto da questo, il designer Jacques Durand in collaborazione con il 'lunetier' Roberto Costa hanno intagliato a mano il famoso occhiale dello stesso colore del vestito su una lastra di acetato Mazzucchelli. Un mese dopo l'occhiale è stato consegnato al regista presso il negozio Puntoottico Humaneyes di Madison Avenue a New York.