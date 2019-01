Pa: Battaglia, ‘la Confsal si conferma quarta confederazione’

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "I recentissimi dati Aran sull'esito delle Rsu del 2018 convalidano l'avanzata delle federazioni del pubblico impiego della Confsal. Oltre a garantirne la rappresentatività, esse la confermano stabilmente come quarta confederazione sindacale nel lavoro pubblico". Lo dichiara Massimo Battaglia, vicesegretario vicario della Confsal con delega alla Pa. Ad aver riportato dati particolarmente positivi sono state le federazioni Unsa (12,15%) per il comparto Funzioni centrali, Snals (13,65%) per il comparto Istruzione e ricerca e Fials (11,43%) per il comparto Sanità. "I dati certificati dall'Aran - prosegue Battaglia - sanciscono anche il calo di alcune confederazioni. I lavoratori pubblici italiani hanno fatto scelte importanti e chiare, che confermano il sindacalismo autonomo della Confsal come alternativa e soggetto importante nel panorama politico italiano. Soggetto con cui i governi dovranno sempre più confrontarsi". Battaglia, che è anche segretario generale della federazione Unsa, aggiunge: "Il rinnovo del contratto di lavoro, una giusta retribuzione, la dignità del lavoratore pubblico e una nuova organizzazione del lavoro sono le questioni che porteremo al centro del dibattito con i lavoratori, al fine di programmare una grande manifestazione a Roma".