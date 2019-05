Pa: Dominici (Fpa), ‘digitalizzazione fondamentale per settore’

Roma, 9 mag. (Labitalia) - "La digitalizzazione è fondamentale per la Pubblica amministrazione dove può giocare un doppio ruolo: di indicazione di strategie con l'Agid, rinnovata nella sua direzione, e con il team per la trasformazione digitale altrettanto rinnovato nel corso dell'anno". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gianni Dominici, direttore generale Fpa, in vista del Forum Pa, che si terrà dal 14 al 16 maggio a Roma. "Due realtà molto importanti - sostiene - che indicano quelli che devono essere gli obiettivi e lo sviluppo di una Pa innovativa dal punto di vista tecnologico". "La Pubblica amministrazione - avverte Dominici - può quindi diventare un formidabile acquirente di innovazione, tecnologia e soluzioni. Noi stiamo investendo molto, in termini di approfondimenti, sul tema del procurement dell'innovazione, accanto agli acquisti verdi acquisti di tecnologia. Attraverso questo percorso la Pubblica amministrazione può contribuire a creare valore".