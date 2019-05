Pa: Tridico, ‘con VisitInps lavoro pregevole’

Roma, 7 mag. (Labitalia) - "Grazie a quanti hanno lavorato a questo progetto e al professor Garibaldi che ha contribuito in questi anni al lavoro pregevole realizzato con VisitInps. Anche io nel corso della mia attività accademica per un periodo di tempo sono stato affascinato dallo studio delle istituzioni pubbliche, e comprendo l'interesse che si può sviluppare". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, è intervenuto all'evento Inps 'I big data nella pubblica amministrazione', in cui tra l'altro si è parlato dell'integrazione delle basi dati amministrative Inps nel programma VisitInps, di cui era presente il responsabile scientifico, Andrea Garibaldi. E Tridico ha sottolineato come "Direzione centro studi e ricerche dell'Inps sia stata riconosciuta come ente di ricerca da Eurostat. E' una grande soddisfazione e io ne sosterrò lo sviluppo".