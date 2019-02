Padova: a Piombino Dese in sei all’ospedale per monossido di carbonio

Padova, 5 feb. (AdnKronos) - La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del personale del suem 118 in via Pozzetto a Piombino Dese per una verifica di presenza di monossido, dopo il ricovero di una persona presso il pronto soccorso di Camposampiero. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella hanno effettuato una verifica nell'abitazione sulla presenza di monossido e sulla messa a norma dell'impianto di riscaldamento. A scopo cautelativo gli altri 5 componenti della famiglia tre adulti e due minori sono stati inviati in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza con il blocco dell'impianto di riscaldamento.