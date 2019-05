Padova: offre marijuana agli agenti in borghese, arrestato ghanese richiedente asilo

Padova, 23 mag. (AdnKronos) - Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in uno specifico servizio antidroga all'interno dei giardini dell'Arena, sono stati avvicinati da un cittadino gambiano che ha loro offerto l'acquisto di 5 grammi di marijuana per 50 euro. Quando i poliziotti si sono qualificati l'uomo ha, dapprima gettato a terra un ulteriore involucro che teneva nascosto nel palmo di una mano, e poi li ha ripetutamente colpiti con calci e pugni, tanto che per bloccarlo è stato necessario l'aiuto di un'altra pattuglia. L'attività si è conclusa con arresto del cittadino straniero, richiedente asilo, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e con il sequestro della droga: 22 grammi totali di marijuana.