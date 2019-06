Padova: tram deraglia, ferito l’autista illesi i passeggeri

Padova, 11 giu. (AdnKronos) - Ieri sera poco prima delle 22 Vigili del Fuoco sono intervenuti in zona Guizza a Padova per il deragliamento del tram monorotaia finito nel fossato dopo aver attraversato la carreggiata. Ferito l'autista, illesi i passeggeri a bordo. La squadra dei vigili del fuoco accorsa dalla centrale, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l'autista è stato soccorso dal personale del Suem 118. Sul posto i tecnici dell'azienda di trasporti per capire le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore e mezza.