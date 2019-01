Pagamenti: Mygiftcard carburante per risparmiare a ogni rifornimento

Roma, 28 gen. (Labitalia) - MyGiftCard fa risparmiare gli automobilisti e lancia MyGiftCard carburante ricaricabile, la prepagata di ultima generazione che consente di scegliere ogni volta il distributore più vicino e conveniente, a prescindere dall'insegna. Valida per fare rifornimento di carburante, metano e gpl, può essere usata in tutti i distributori italiani ed esteri, anche self service, che accettano Mastercard. Acquistabile online anche nelle più importanti insegne della Gdo, la carta è il sistema di pagamento tracciabile più immediato ed efficace, pensato appositamente per i possessori di partita Iva e per le piccole e medie imprese. I nuovi regolamenti sulle schede carburante, infatti, prevedono esclusivamente sistemi di pagamento elettronico. La gestione della documentazione è altrettanto semplice: ogni mese viene inviata un'unica fattura digitale con il riepilogo dei rifornimenti effettuati consentendo di sbrigare con agilità le pratiche necessarie per la ottenere la detrazione fiscale. Inoltre, MyGiftCard carburante ricaricabile è collegata a un'app che offre tutti gli aggiornamenti dei prezzi del carburante, così da garantire sempre il massimo risparmio. Attraverso pc e smartphone si possono visionare le transazioni effettuate, sospendere il rifornimento durante il weekend, bloccare la carta per smarrimento o furto, effettuare ricariche fino a 2.500 euro. La prepagata MyGiftCard carburante ricaricabile è un prodotto di Epipoli, il gruppo leader nell'ambito dei pagamenti prepagati che nel 2017 ha acquistato Groupalia, il primo operatore di couponing con settemila merchant connessi e tre milioni di consumatori.