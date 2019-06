Pakistan: moglie Tarcisio Bellò, ‘mio marito sta bene, tutti gli italiani salvi’

Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - "Mio marito sta bene, l'ho sentito questa mattina, e a parte una lussazione alla spalla ed una frattura ad una caviglia, sta bene. Tutti gli italiani stanno bene, ma il nostro cuore è pieno di dolore per la morte dello sherpa pakistano Imtyia". Lo ha detto All'AdnKronos Isabella Bresolin, moglie di Tarcisio Bellò, il capo spedizione che con altri tre alpinisti italiani ieri era stato investito da una valanga nella zona dell'Hindu Kush, in Pakistan, quando gli alpinisti erano ad appena 500 metri dalla vetta di una montagna inviolata. Gli alpinisti son ostati portati in salvo stamattina con gli elicotteri dell'aviazione militare pakistana.