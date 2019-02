Palermo: ‘A libro aperto’, Recalcati al Teatro Biondo

Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Lo psicanalista Massimo Recalcati sarà oggi alle 17,30 al Teatro Biondo, per un incontro organizzato dal C.I.D.I. di Palermo (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) insieme alle associazioni Genitori e Figli e Jonas Palermo: a partire dalla sua ultima opera, ?A libro aperto. Una vita è i suoi libri? (Feltrinelli), Recalcati parlerà del ruolo "che i libri hanno nella nostra vita, soprattutto quando si verifica l'evento dell'incontro, in cui non siamo solo noi a leggere il libro, ma è il libro che ci legge". ?In questo momento storico in cui tutto ciò che è ?intellettuale? e culturale in genere viene disprezzato e deriso come inutile, sentiamo particolarmente l'esigenza di uscire dai social e dagli slogan gridati, per ritrovare il tempo lungo della riflessione e la capacità di elaborare insieme visioni di respiro e un linguaggio adeguato anche alle emozioni che proviamo?, dice Valentina Chinnici, presidente del Cidi.