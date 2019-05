Palermo: al via i lavori restauro Villino Favaloro, diventerà Museo fotografia

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Inizieranno oggi i lavori di restauro del Villino Favaloro destinato a diventerà il primo Museo regionale della fotografia. Alla cerimonia, prevista per le ore 16, sarà presente il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il progetto, finanziato con 1,7 milioni di euro del Pon ?Cultura e sviluppo?, era fermo da anni per varie traversie burocratiche che finalmente il governo regionale è riuscito a sbloccare. I lavori dureranno 18 mesi e pertanto l'apertura al pubblico della prima struttura pubblica del genere nell'Isola è prevista entro la fine dell'anno prossimo. All'iniziativa parteciperanno anche il dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali Sergio Alessandro e la responsabile del Centro del catalogo Caterina Greco. Il Villino è stato costruito, tra il 1889 e il 1891, su progetto di Giovan Battista Filippo Basile, come punto di incontro tra stilemi tardo medievali e rinascimentali in equilibrata sintesi stilistica delle tendenze sperimentali del geniale architetto. I pannelli a mosaico del piano superiore e della sala pompeiana sono verosimilmente opera di Carmelo Giarrizzo. I modi e le formule Liberty risalgono ad alcuni interventi del 1903 a cura di Ernesto Basile, lo stesso che nel 1914 ha effettuato l'ampliamento del Villino con la costruzione del torrino belvedere. Le decorazioni pittoriche interne e i mosaici sono stati realizzati da Salvatore Gregorietti.