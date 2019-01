Palermo: albergatore non versava imposta soggiorno, sequestro preventivo

Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dal Pubblico Ministero nei confronti del titolare di una struttura alberghiera di Palermo, per il reato di peculato. Il decreto di sequestro è stato successivamente convalidato dal competente Giudice per le Indagini preliminari, che ha ritenuto "sussistenti, a livello indiziario, gli elementi emersi nel corso delle indagini". L'attività investigativa si è concentrata sugli adempimenti connessi al versamento dell'imposta di soggiorno relativa all'attività di ricezione dei turisti e ha consentito di accertare che il titolare dell'albergo non ha provveduto al versamento delle somme riscosse dai suoi clienti con riferimento al quinquennio 2014-2018, appropriandosi indebitamente di circa 17.500 euro, somma oggetto del sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria palermitana. Le Fiamme Gialle hanno in corso serrati accertamenti nel comune di Palermo per arginare la vastità del fenomeno evasivo in materia di imposta di soggiorno. Le irregolarità in quest'ambito sono connesse alla mancata dichiarazione trimestrale dell'ammontare raccolto, o che doveva raccogliersi, per conto del Comune e/o all'omissione del versamento delle predette somme, e sono suscettibili di essere poste all'attenzione sia della Procura della Repubblica ordinaria che della Corte dei conti.