Palermo: ‘casetta’ in legno in piazza Verdi, Comune revoca autorizzazione

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Revocata, con effetto immediato, l'autorizazzione per la 'casetta' di legno a piazza Verdi in cui si sarebbe dovuta trasferire, durante i lavori di ristrutturazione, la rivendita di tabacchi concessionaria del chiosco liberty posto a pochi metri dal Teatro Massimo. Con un provvedimento firmato oggi dallo stesso dirigente che aveva sottoscritto l'atto originario, l'autorizzazione è stata revocata con effetto immediato. Il provvedimento di revoca era stato sollecitato dal sindaco Leoluca Orlando e dall'assessore Leopoldo Piampiano che non avevano sottoscritto alcuna deroga all'ordinanza sindacale che vieta l'installazione di gazebo o altre strutture analoghe nella principale piazza monumentale della città. Adesso i titolari della concessione hanno cinque giorni di tempo per procedere alla liberazione e al ripristino dell'area.