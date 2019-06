Palermo: cittadinanza onoraria a capo delle chiese evangeliche tedesche

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La città di Palermo conferirà la cittadinanza onoraria al vescovo Heinrich Bedford-Strohm, capo delle chiese evangeliche tedesche. Una decisione, ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando, nata dalla "condivisione dell'impegno per la salvaguardia dei diritti umani e la tutela delle vite umane. Un impegno che unisce nei valori la città di Palermo con molte comunità della Germania". "Dopo la presenza a Palermo del vescovo Bedford-Strohm e la mia partecipazione al Kirchentag delle chiese evangeliche a Dortmund -ha detto Orlando- oggi si conferma un impegno di Palermo per l'accoglienza ed un percorso internazionale che coinvolge le città, le municipalità, le chiese, la società civile e le organizzazioni non governative nella costruzione di una rete europea di 'Porti sicuri-Comunità sicure' per la tutela e la promozione dei diritti, tutti i diritti per tutti e per tutte".