Palermo: disabile lasciato a terra da Volotea, legali contro compagnia

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Oltre al danno la beffa". Così Michael Baioni Bechtol, il giovane disabile a cui Volotea ha negato l'imbarco dall'aeroporto di Palermo su un volo diretto ad Ancora, insieme ai legali dell'Unione nazionale consumatori Corrado Canafoglia e Elisa Pellegrini, commenta la lettera di scuse inviata dalla compagnia aerea che si è anche offerta di rimborsare il biglietto. "Se l'operato di Volotea è stato corretto perché si scusa e perché vuole rimborsargli il biglietto? - chiedono gli avvocati - Non vogliamo l'elemosina ma che sia fatta chiarezza su un comportamento assurdo che non deve ricapitare più a nessun altro disabile". Baioni era stato lasciato a terra, insieme alla compagnia e al figlio minore, perché la batteria al litio della sua sedia a rotelle era stata considerata pericolosa e quindi non trasportabile né in cabina né in stiva. Questo nonostante il giovane avesse già viaggiato con la stessa batteria sul volo di andata Ancona-Palermo della compagnia low cost.