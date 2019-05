Palermo: Festival sviluppo sostenibile, Rap incontra i cittadini

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Nell'ambito della III edizione del Festival dello sviluppo sostenibile la Rap di Palermo incontra oggi i cittadini e la stampa. Tra i temi che saranno trattati e approfonditi: I progetti tecnologici posti in essere per la sostenibilità ambientale, polo impiantistico di Bellolampo con obiettivi e prospettive, il nuovo regolamento dei rifiuti, la rete dei centri di raccolta, il piano straordinario itinerante per quartieri #facciamounpatto #teniamopulito. Ad introdurre i lavori l'Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata. Interverranno il vicesindaco con delega al decoro urbano Fabio Giambrone, l'Assessore all'Ambiente Giusto Catania, il Comandante della P.M. Gabriele Marchese, il Dirigente del Servizio Ambiente Comune di Palermo Francesco Fiorino, per Italtel, Paolo Cicero (Collaborative & Research Projects Technical Manager) e Giacomo Corvisieri, i dirigenti tecnici di Rap Lara Calì, Antonio Putrone e Pasquale Fradella.