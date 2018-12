Palermo: giovane mamma muore dopo il parto, donati gli organi

Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Una giovane mamma è morta dopo il parto. E' avvenuto all'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove V.S. di 32 anni è deceduta a causa, sembra, delle complicanze del parto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane mamma, originaria di Campofelice di Roccella (Palermo), alla sua seconda gravidanza, si era recata due giorni fa all'ospedale 'Giglio' di Cefalù (Palermo). Ma, dopo avere partorito, la giovane avrebbe iniziato ad accusare dei forti dolori allo stomaco, a causa di una emorragia massiva. La puerpera è subito entrata in coma e da Cefalù è stata trasferita nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Ieri le condizioni sono peggiorate ulteriormente e l'encefalogramma non mostrava alcuna attività cerebrale. A quel punto, i parenti hanno deciso di donare gli organi della donna. E nella notte è avvenuto l'espianto degli organi che poi raggiungeranno le varie località italiane per essere trapiantati.