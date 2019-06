Palermo: incendi a San Martino delle Scale e Palazzo Adriano, Canadair in azione

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Canadair in azione nel palermitano per spegnere degli incendi scoppiati a San Martino delle Scale e Palazzo Adriano. Qui, nella zona di Valle Paradiso, c'è in azione la Forestale, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere il fuoco divampato nella notte a San Martino delle Scale.