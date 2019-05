Palermo: laurea honoris causa a Ovadia, Orlando ‘uomo di cultura e pace’

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari ha conferito la laurea honoris causa in 'Musicologia e Scienze dello Spettacolo' all'attore, regista e musicista Moni Ovadia. Un riconoscimento "per la centralità dell'esperienza del canto e della musica nella sua creazione artistica; per l'estrema consapevolezza ed originalità della sua proposta teatrale e musicale; per aver favorito la conoscenza in Italia della musica e cultura yiddish e per il suo impegno sociale anche nel ricordare senza retorica la tragedia della Shoah". Ovadia, ha ricordato il sindaco Leoluca Orlando, è cittadino onorario di Palermo e la laurea è "un riconoscimento doveroso per un grande amico della nostra città. Un uomo di cultura, dialogo, pace".