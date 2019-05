Palermo: mille chili di pesce sequestrati a Mondello

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Poco più di una tonnellata di pesce, privo della documentazione relativa alla tracciabilità, è stata rinvenuta e sequestrata dalla polizia durante un controllo ad un furgone in piazza Castelforte, a Mondello (Palermo). La merce, da un valore commerciale di circa 10mila euro, è stata controllata dai sanitari dall'Asp: una parte, quella dichiarata idonea al consumo, è stata devoluta in beneficenza ad alcuni istituti caritatevoli locali, il resto è stato invece distrutto. Sanzioni per circa 10mila euro sono state contestate al guidatore del furgone per sovraccarico del mezzo di trasporto, mancata autorizzazione sanitaria, mancato rispetto delle temperature prescritte per il trasporto del prodotto ittico, assenza dei dispositivi per il controllo delle temperature previsti dalla legge, mancanza della documentazione sulla tracciabilità del pesce e assenza del relativo documento di trasporto.