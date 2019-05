Palermo: Ruperti, ‘imprenditori compiacenti fornivano basi per nascondere droga’

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - C'era anche un giro di imprenditori compiacenti nell'organizzazione criminale, sgominata all'alba di oggi, che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania. Il loro compito era quello di fornire un supporto logistico per lo stoccaggio della droga o per nascondere il denaro. "Ci sono imprenditori che si sono prestati a questo tipo di attività - spiega il capo della Squadra Mobile di Palermo Rodolfo Ruperti - A Carini, ad esempio, c'era una grossa impresa di manufatti che serviva per lo stoccaggio della droga; a Palermo, nel quartiere Noce, abbiamo sequestrato 300 chili di hashish in una autorimessa. C'erano anche persone che prestavano le loro attività per nascondere il denaro o anche altri strumenti che servivano ai trafficanti".