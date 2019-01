Palermo: scoperta piantagione di marijuana sotterranea allo Zen2

Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Una piantagione di 151 piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri in un cunicolo sotterraneo nel quartiere Zen 2 di Palermo. I militari ci sono arrivati strisciando all'interno di una galleria posta al di sotto di un padiglione ma hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco che, per raggiungere la coltivazione, hanno dovuto aprire tre porte blindate. La coltivazione era curata in ogni particolare, con un impianto di areazione e diverse lampade alogene in alluminio, complete di paraluce, essenziali per il riscaldamento. I tecnici dell'Enel hanno accertato l'allaccio abusivo alla rete elettrica. Indagini sono in corso per risalire ai proprietari.