Palermo: Sinistra Comune, su Ballarò parole spregevoli dalla Lega

Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - "Affermare che il quartiere Ballarò di Palermo sia ?laboratorio per l'integrazione della criminalità da ogni capo del mondo?, come hanno fatto i consiglieri comunali della Lega, è un vergognoso tentativo per denigrare un intero quartiere, un pezzo della storia della città e la sua naturale vocazione interculturale". Così i consiglieri comunali di Sinistra Comune a Palermo, Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. "Tali affermazioni tendono, evidentemente, a costruire un clima di odio e ad alimentare la xenofobia - dicono - Il quartiere Ballarò, grazie al lavoro dei suoi abitanti, degli operatori del mercato storico e alle attività delle numerose associazioni, è sempre di più un laboratorio di incontro e dialogo tra le culture e uno spazio aperto della città. Esprimiamo sdegno e preoccupazione per le parole spregevoli degli amici di Salvini.?