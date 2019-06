Palermo: stop a incuria e degrado, al via mobilitazione Ance dei nastri gialli

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Prende il via anche a Palermo l'iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado promossa dall'Ance su tutto il territorio nazionale per dire basta all'incuria e all'abbandono in cui versano, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi. "Si tratta di una grande mobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso comitati civici, associazioni, volontariato che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno" spiega il presidente di Ance Palermo Fabio Sanfratello. La campagna è stata presentata oggi davanti ad un edificio scelto simbolicamente da Ance Palermo come segno di incuria e abbandono: l'ex Ospizio di beneficenza Principe di Palagonia Conte di Ventimiglia, un'area di 9 mila metri quadrati in pieno centro città, tra le vie Paternostro, Garzilli, Dante e Principe di Palagonia. L'edificio, fatiscente e pericolante in alcune sue parti, è abbandonato da anni nonostante, nel tempo, ci siano state varie manifestazioni di interesse per una sua riqualificazione.