Palermo: stop a incuria e degrado, al via mobilitazione Ance dei nastri gialli (2)

(AdnKronos) - Ma l'ex Ospizio di beneficenza è solo uno dei numerosi esempi di degrado, abbandono e mala burocrazia in città. "Abbiamo già messo i nastri gialli allo stadio di baseball, alla strada di accesso a Montepellegrino, al ferro di cavallo a Mondello, alle scuole abbandonate di Valdesi e Pallavicino, in via Castelforte, all'ex stabilimento della Coca Cola, a vicolo Bernava - afferma Sanfratello - Adesso chiediamo ai cittadini di unirsi a questa mobilitazione e di segnalarci altri casi di incuria e degrado che sono diventati asfissianti per la nostra vita e la nostra economia".